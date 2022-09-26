《經濟通通訊社２６日專訊》三六零（滬：６０１３６０）上周五（２３日）收市後公告稱

，公司董事會審議通過賣出所持美股上市公司Ｏｐｅｒａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（歐朋瀏覽器）股權

，出售價格為５﹒５０美元╱ＡＤＳ，交易總價格折合人民幣近９億元。本次交易完成後，三六

零將不再持有歐朋瀏覽器股權。

三六零於２０１６年以１﹒５８億美元的價格獲歐朋瀏覽器２７﹒５％股權，後經多輪股權

激勵、增發、公開發售證券、回購股份後，截至今年６月３０日，公司持有歐朋瀏覽器約

２０﹒３％股權。惟今年以來，受經營業績等多重因素影響，歐朋瀏覽器股價持續走低。公告顯

示，本次交易每ＡＤＳ價格為本次董事會召開日歐朋瀏覽器在公開市場前１個交易日收盤價格的

１３６﹒４８％、前２０個交易日均價的１１７﹒５２％、前６０個交易日均價的

１１３﹒１７％。三六零本次屬於高溢價售出股權，惟以成本價計，公司仍蝕本離場。

對於出售歐朋瀏覽器股份的原因，三六零公告顯示，目前雙方的戰略重心及主營業務均發生

了較大變化，在企業經營戰略方面的差異日趨擴大，歐朋瀏覽器由投資初期的互聯網瀏覽器服務

提供商逐步向互聯網信息分發平台拓展。為了進一步優化公司資產和業務資源配置，加速回籠資

金，集中資源聚焦既定的數字安全為核心的經營戰略，經公司管理層審慎討論後，決定退出該筆

投資。

三六零早盤低開低走，現跌２﹒７％，報６﹒８元人民幣。（ｗｌ）

