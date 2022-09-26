《經濟通通訊社２６日專訊》馬路如虎口，汽車司機上路切忌分心，但如果司機在駕駛的同

時還要伸手關閉面板螢幕上的彈窗廣告，則有可能釀成意外。中國一汽集團與德國福士汽車的合

資車廠一汽大眾，旗下電動車型ＩＤ﹒６被發現會在面板螢幕上突然彈出廣告，影響司機駕駛。

根據車主提供的圖片，一汽大眾在她駕駛期間彈出了推薦買車優惠廣告，彈窗約佔螢幕面積

的三成，遮蓋了導航信息，盡管彈窗上的「查看」和「取消」按鈕顯眼清晰，但司機需要進行點

擊動作來取消彈窗，仍然會造成司機分心，而且如果司機一不小心按到了「查看」按鈕，就不只

是一兩秒的事情，可以想像如果事情發生在高速公路上，會造成多大的安全隱患。車主投訴車廠

的行為會對司機造成危險，希望當局能出台政策監管。

有內媒記者以消費者身份查詢一汽大眾客服中心，客服人員證實彈窗廣告是廠家推送的活動

，並表示未來可能會有不定期的發送彈窗廣告。目前一汽大眾尚未就彈窗廣告問題進行回應。

國家網信辦、工信部及市監總局日前聯合發布《互聯網彈窗信息推送服務管理規定》，並將

於本周五（３０日）起施行，有律師建議當局可參照規定禁止汽車廠商在觸控面板推送彈窗廣告

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