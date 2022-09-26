《經濟通通訊社２６日專訊》內地家電品牌國美電器風險進一步發酵，據《財新》引述多名

國美員工指，他們截至９月２５日的最晚發薪日仍未收到今年８月的工資，有總部員工指他們早

前獲口頭通知稱８月工資將延遲發放，但沒有提到具體發放時間或發放工資比例，至於國美在勞

動合同中承諾給予的半年績效，至今亦仍未發放。報道引述國美高層人士指，國美希望十一黃金

周能保持正常業務運營，並在產生經營性現金流後補發工資。

報道指，國美債台高築流動性枯竭，目前已基本喪失債務償付能力，國美零售

（００４９３）正在準備債務重整事宜，並選擇合適時間向法院提出申請。

國美財務困難早有先兆，多家知名家電品牌在與國美合同到期後未再續約，上市公司惠而浦

（滬：６００９８３）直接在今年４月的公告指出，終止合作的原因是國美電器未按合同支付貨

款；國美自今年初開始，便以系統故障為由拖欠員工績效獎金，之後又進行大規模裁員，還以調

整績效比例的方式「變相降薪」；今年國美大面積關閉門店，門店數量由去年底的４１９５家大

幅下降至如今不足８００家，關店比例超過八成。

國美創始人黃光裕２０２１年２月出獄回歸國美，但國美卻遭遇了嚴重的財務危機，問題導

火索是疫情對線下經濟的致命打擊，而由於門店銷售情況不佳，又導致國美在上游供應商面前失

去議價權，加劇了國美的潰敗。在經濟形勢轉變的衝擊下，國美零售今年上半年零售營收同比下

滑超過五成，淨虧損近３０億元人民幣。（ｅｙ）

