  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/09/2022 14:21

【聚焦人幣】分析：人行通過提高銀行遠期售匯成本，降低購匯需求

　　《經濟通通訊社２６日專訊》為應對人幣匯率持續走弱，人行決定自本周三（２８日）起，
將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％，這是兩年來人行首次調整外匯風險準備
金率。專家表示，外匯風險準備金率作為一種逆周期調節工具，通過影響匯率遠期價格，調節遠
期購匯行為。此次調整基本的作用邏輯是，通過提高銀行遠期售匯成本，降低企業遠期購匯需求
，進而減少即期市場購匯需求，有助於外匯市場供需平衡。
　　人行自２０２２年９月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點。據《上海證
券報》引述跨境金融研究院院長王志毅表示，外匯風險準備金與外匯存款準備金作用的對象不一
。此前調整的外匯存款準備金，主要針對境內外匯存款向金融機構徵收。而本次調整外匯風險準
備金，主要針對遠期購匯方向的代客衍生交易向金融機構徵收。根據之前的政策，需徵收的衍生
交易包括購匯方向的遠期、期權和期權組合（期權減半徵收）等，但不包括掉期以及境內金融市
場交易的套保，比如債券或股票項下的滬深港通、債券通、ＣＩＢＭ直投、ＱＦＩＩ╱
ＲＱＦＩＩ等。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青認為，下一步若出現人民幣匯率脫離美元指數走勢的異常波動
，人行除下調外匯存款準備金率、上調外匯風險準備金率外，還可採取重啟逆周期因子、加大離
岸市場央票發行規模、強化跨境資金流動性管理等措施。除以上具體政策措施以外，監管層還可
進一步強化市場溝通，引導市場預期，防範外匯市場順周期行為引發「羊群效應」。（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/09/2022 14:33  【聚焦數據】首八月中企承接服務外包美元計合同額增１５﹒７％

下一篇新聞︰26/09/2022 14:16  【新冠肺炎】胡錫進微博發帖：愈來愈多人受不了反覆靜態管理

其他AH股新聞
More

26/09/2022 14:13  《Ａ股焦點》陸股通淨流入，古井貢酒漲４％茅台升２％

26/09/2022 14:13  《Ａ股焦點》內地延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策，概念股急升

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金