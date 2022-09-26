《經濟通通訊社２６日專訊》為應對人幣匯率持續走弱，人行決定自本周三（２８日）起，

將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％，這是兩年來人行首次調整外匯風險準備

金率。專家表示，外匯風險準備金率作為一種逆周期調節工具，通過影響匯率遠期價格，調節遠

期購匯行為。此次調整基本的作用邏輯是，通過提高銀行遠期售匯成本，降低企業遠期購匯需求

，進而減少即期市場購匯需求，有助於外匯市場供需平衡。

人行自２０２２年９月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點。據《上海證

券報》引述跨境金融研究院院長王志毅表示，外匯風險準備金與外匯存款準備金作用的對象不一

。此前調整的外匯存款準備金，主要針對境內外匯存款向金融機構徵收。而本次調整外匯風險準

備金，主要針對遠期購匯方向的代客衍生交易向金融機構徵收。根據之前的政策，需徵收的衍生

交易包括購匯方向的遠期、期權和期權組合（期權減半徵收）等，但不包括掉期以及境內金融市

場交易的套保，比如債券或股票項下的滬深港通、債券通、ＣＩＢＭ直投、ＱＦＩＩ╱

ＲＱＦＩＩ等。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，下一步若出現人民幣匯率脫離美元指數走勢的異常波動

，人行除下調外匯存款準備金率、上調外匯風險準備金率外，還可採取重啟逆周期因子、加大離

岸市場央票發行規模、強化跨境資金流動性管理等措施。除以上具體政策措施以外，監管層還可

進一步強化市場溝通，引導市場預期，防範外匯市場順周期行為引發「羊群效應」。（ｗｌ）

