《經濟通通訊社２６日專訊》商務部公布，今年１－８月，中國企業承接服務外包合同額
１２２８０億元（人民幣．下同），執行額８３１４億元，同比分別增長１２﹒５％和
１２﹒８％。其中，承接離岸服務外包合同額６９８９億元，執行額４７９３億元，同比分別增
長１２﹒５％和９﹒５％。以美元計算，１－８月承接服務外包合同額１８９１億美元，執行額
１２８０億美元，同比分別增長１５﹒７％和１５﹒８％。其中承接離岸服務外包合同額
１０７８億美元，執行額７３８億美元，同比分別增長１５﹒３％和１２﹒４％。
從業務結構看，１－８月，中國企業承接離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包
（ＢＰＯ）和知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別為２０９２億元、８１５億元和１８８６億元
，同比分別增長４﹒９％、１１﹒６％和１４﹒０％。其中，檢驗檢測服務、信息技術解決方案
服務、互聯網營銷推廣服務、集成電路和電子電路設計服務等離岸服務外包業務增速較快，同比
分別增長７７﹒４％、５８﹒２％、５４﹒９％和３４﹒５％。
＊１－８月民企承接服務外包執行額同比增２６﹒３％＊
期內，中國承接美國、香港地區、歐盟離岸服務外包執行額分別為１００８億元、９７４億
元和６２４億元，同比分別增長８﹒８％、１６﹒４％和１５％，合計佔離岸服務外包執行額的
５４﹒４％。承接ＲＣＥＰ成員國離岸服務外包執行額１１６９億元，同比增長８﹒９％，合計
佔離岸服務外包執行額的２４﹒４％。
從企業性質看，１－８月，民營企業承接離岸服務外包執行額１４６２億元，佔全國
３０﹒５％，同比增長２６﹒３％，比全國平均增速高出１６﹒８個百分點。外商投資企業承接
離岸服務外包執行額２１４３億元，同比增長９﹒５％，佔全國４４﹒７％。（ｗｌ）
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