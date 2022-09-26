《經濟通通訊社２６日專訊》商務部公布，今年１－８月，中國企業承接服務外包合同額

１２２８０億元（人民幣．下同），執行額８３１４億元，同比分別增長１２﹒５％和

１２﹒８％。其中，承接離岸服務外包合同額６９８９億元，執行額４７９３億元，同比分別增

長１２﹒５％和９﹒５％。以美元計算，１－８月承接服務外包合同額１８９１億美元，執行額

１２８０億美元，同比分別增長１５﹒７％和１５﹒８％。其中承接離岸服務外包合同額

１０７８億美元，執行額７３８億美元，同比分別增長１５﹒３％和１２﹒４％。

從業務結構看，１－８月，中國企業承接離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包

（ＢＰＯ）和知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別為２０９２億元、８１５億元和１８８６億元

，同比分別增長４﹒９％、１１﹒６％和１４﹒０％。其中，檢驗檢測服務、信息技術解決方案

服務、互聯網營銷推廣服務、集成電路和電子電路設計服務等離岸服務外包業務增速較快，同比

分別增長７７﹒４％、５８﹒２％、５４﹒９％和３４﹒５％。



＊１－８月民企承接服務外包執行額同比增２６﹒３％＊



期內，中國承接美國、香港地區、歐盟離岸服務外包執行額分別為１００８億元、９７４億

元和６２４億元，同比分別增長８﹒８％、１６﹒４％和１５％，合計佔離岸服務外包執行額的

５４﹒４％。承接ＲＣＥＰ成員國離岸服務外包執行額１１６９億元，同比增長８﹒９％，合計

佔離岸服務外包執行額的２４﹒４％。

從企業性質看，１－８月，民營企業承接離岸服務外包執行額１４６２億元，佔全國

３０﹒５％，同比增長２６﹒３％，比全國平均增速高出１６﹒８個百分點。外商投資企業承接

離岸服務外包執行額２１４３億元，同比增長９﹒５％，佔全國４４﹒７％。（ｗｌ）

