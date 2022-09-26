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AH股新聞

26/09/2022 11:56

《中國監管》文旅部：加強對網劇評論彈幕的實時監控

　　《經濟通通訊社２６日專訊》文化和旅遊部發布公告，就規範網絡演出劇（節）目經營活動
，推動行業健康有序發展的通知徵求意見。
　　公告中指出，網絡演出劇（節）目經營單位應建立健全內容管理制度，設置獨立的內容管理
部門，配備適應內容審核工作需要的專業人員負責網絡演出劇（節）目的內容管理，加強對評論
、彈幕等用戶產生內容的實時監控。（ｃａ）

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