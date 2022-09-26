《經濟通通訊社２６日專訊》蘋果將在１０月發表新款ｉＰａｄ Ｐｒｏ平板，加上

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ已開賣，高階版Ｕｌｔｒａ交期長達五到六周，鴻海是上述兩款硬體主

力代工廠，加緊趕工衝刺出貨，其成都廠擴大招工，給予崗位津貼。

外媒報道，蘋果１０月將辦第二場秋季發表會，可能發表第１０代ｉＰａｄ、Ｍ２版

ｉＰａｄ Ｐｒｏ等新品。蘋果重要周邊硬體夥伴羅技（Ｌｏｇｉｔｅｃｈ）官網觸控筆產品支

援機種中，一度出現尚未發表的第四代１１吋ｉＰａｄ Ｐｒｏ，以及第六代１２﹒９吋的

ｉＰａｄ Ｐｒｏ，增添蘋果推出推新ｉＰａｄ Ｐｒｏ的可能性。

鴻海是ｉＰａｄ Ｐｒｏ主力代工廠，因應大客戶新品上市，鴻海旗下富士康成都招募官方

微信帳號公告，Ｂ事業群正式工（ＤＬ）在９月２３日至３０日期間入職，在職前３０天可享有

每小時８元人民幣的崗位津貼，並可同步享受國家規定危害╱特種崗位、高溫、無塵室、ＳＭＴ

等津貼。

另外，根據Ｓａｎｄａｌｗｏｏｄ電商市場監測數據，ｉＰｈｏｎｅ １４系列在天貓平台

７天預售銷量與ｉＰｈｏｎｅ １３系列７天預售相比，增長７％，銷售額同比增長１７％；分

版本預售銷量來看，標準系列預售量同比下降７０％，Ｐｒｏ系列預售量同比增長５６％。

（ｃａ）

