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AH股新聞

26/09/2022 15:06

《中國要聞》應對蘋果新品量產，富士康成都廠擴招並提供崗位津貼

　　《經濟通通訊社２６日專訊》蘋果將在１０月發表新款ｉＰａｄ　Ｐｒｏ平板，加上
Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ已開賣，高階版Ｕｌｔｒａ交期長達五到六周，鴻海是上述兩款硬體主
力代工廠，加緊趕工衝刺出貨，其成都廠擴大招工，給予崗位津貼。
　　外媒報道，蘋果１０月將辦第二場秋季發表會，可能發表第１０代ｉＰａｄ、Ｍ２版
ｉＰａｄ　Ｐｒｏ等新品。蘋果重要周邊硬體夥伴羅技（Ｌｏｇｉｔｅｃｈ）官網觸控筆產品支
援機種中，一度出現尚未發表的第四代１１吋ｉＰａｄ　Ｐｒｏ，以及第六代１２﹒９吋的
ｉＰａｄ　Ｐｒｏ，增添蘋果推出推新ｉＰａｄ　Ｐｒｏ的可能性。
　　鴻海是ｉＰａｄ　Ｐｒｏ主力代工廠，因應大客戶新品上市，鴻海旗下富士康成都招募官方
微信帳號公告，Ｂ事業群正式工（ＤＬ）在９月２３日至３０日期間入職，在職前３０天可享有
每小時８元人民幣的崗位津貼，並可同步享受國家規定危害╱特種崗位、高溫、無塵室、ＳＭＴ
等津貼。
　　另外，根據Ｓａｎｄａｌｗｏｏｄ電商市場監測數據，ｉＰｈｏｎｅ　１４系列在天貓平台
７天預售銷量與ｉＰｈｏｎｅ　１３系列７天預售相比，增長７％，銷售額同比增長１７％；分
版本預售銷量來看，標準系列預售量同比下降７０％，Ｐｒｏ系列預售量同比增長５６％。
（ｃａ）

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