《經濟通通訊社２６日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，規劃制
定２０２２至２０２４年度現金分紅比例不少於純利６０％，比２０１９至２０２１年度派息比
率不少於５０％提高１０個百分點。有關規劃有待股東批准。
該集團指，提高分紅比例已考慮股東意願、所處發展階段、未來資本開支計劃、盈利規模及
現金流量，對正常生產經營活動不會造成影響，將努力提升經營業績。（ｗｈ）
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26/09/2022 07:53
《國企紅籌》中國神華（０１０８８）建議增派息比率至最少６０％
《經濟通通訊社２６日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，規劃制
定２０２２至２０２４年度現金分紅比例不少於純利６０％，比２０１９至２０２１年度派息比
率不少於５０％提高１０個百分點。有關規劃有待股東批准。
該集團指，提高分紅比例已考慮股東意願、所處發展階段、未來資本開支計劃、盈利規模及
現金流量，對正常生產經營活動不會造成影響，將努力提升經營業績。（ｗｈ）
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