《經濟通通訊社２６日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，規劃制

定２０２２至２０２４年度現金分紅比例不少於純利６０％，比２０１９至２０２１年度派息比

率不少於５０％提高１０個百分點。有關規劃有待股東批准。

該集團指，提高分紅比例已考慮股東意願、所處發展階段、未來資本開支計劃、盈利規模及

現金流量，對正常生產經營活動不會造成影響，將努力提升經營業績。（ｗｈ）

