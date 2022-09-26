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AH股新聞

26/09/2022 07:53

《國企紅籌》金力永磁（０６６８０）財務總監減持１４萬Ａ股

　　《經濟通通訊社２６日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，收到財
務總監謝輝通知，在本月１６至２２日通過集中競價方式減持１４﹒２９萬股Ａ股，佔總股本約
０﹒０１７１％，每股均價３５﹒８５８７元人民幣，涉約５１２﹒４２萬元人民幣。
　　該集團指，謝輝減持股份數量過半，持股由０﹒０９９４％下降至０﹒０８２３％，減持股
份事項不涉及控股股東或實際控制人持股變動。（ｗｈ）

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