《經濟通通訊社２６日專訊》時富投資（０１０４９）公布，在５月３０日及上周五（２３

日），於公開市場以總代價約９７０萬元出售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）總

共１８﹒８萬股，溢利約３０萬元。

該集團指，鑑於最近港股波動及當前市場氣氛，採取審慎投資策略，變現對中國移動股份的

投資以提高資金流動狀況是有利的。該集團擬將出售所得款項用於一般營運資金或其他合適的投

資機會。（ｗｈ）

