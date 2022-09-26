《經濟通通訊社２６日專訊》時富投資（０１０４９）公布，在５月３０日及上周五（２３
日），於公開市場以總代價約９７０萬元出售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）總
共１８﹒８萬股，溢利約３０萬元。
該集團指，鑑於最近港股波動及當前市場氣氛，採取審慎投資策略，變現對中國移動股份的
投資以提高資金流動狀況是有利的。該集團擬將出售所得款項用於一般營運資金或其他合適的投
資機會。（ｗｈ）
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26/09/2022 07:53
時富投資（０１０４９）９７０萬元售中移動股份，溢利３０萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》時富投資（０１０４９）公布，在５月３０日及上周五（２３
日），於公開市場以總代價約９７０萬元出售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）總
共１８﹒８萬股，溢利約３０萬元。
該集團指，鑑於最近港股波動及當前市場氣氛，採取審慎投資策略，變現對中國移動股份的
投資以提高資金流動狀況是有利的。該集團擬將出售所得款項用於一般營運資金或其他合適的投
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