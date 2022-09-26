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AH股新聞

26/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒１５億元，買中移動沽兗礦

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上周五（２３日）恒指低開９２點，報１８０５５點。最高升
１８點報１８１６５點，最低跌２２１點報１７９２６點。恒指收報１７９３３點，跌２１４點
或１﹒１８％。
　　北水全日淨流入２８﹒１５億元，減少７﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次
是兗礦能源（０１１７１）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交８０８﹒１１億元減少５﹒１％。其中港股通成交１８７﹒３億元，佔總成交
２３﹒２％。
　
＊穆迪維持中移動發行人評級為「Ａ１」＊
　
　　評級機構穆迪表示，維持對中國移動發行人評級為「Ａ１」，展望維持穩定。穆迪副總裁及
高級信用評級主任全佳表示，評級反映中國移動在中國移動電信市場和家庭寬帶市場上的領先地
位，以及其極強的財務狀況和流動性，主要受惠於其穩健的營運現金流、適中的資本支出、強勁
的現金狀況，以及除租賃負債並非無其他債務。
　　中國移動升１﹒３７％報５１﹒８元，北水淨買入８﹒７億元；騰訊控股跌２﹒８３％報
２７５元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油無升跌報１０﹒２２元，北水淨買入３﹒３億
元。
　　兗礦能源跌７﹒７％報２９﹒３５元，北水淨賣出１﹒８億元；美團跌２﹒７９％報
１６０﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元；舜宇光學科技跌４﹒３２％報８０﹒８５元，北水淨賣
出１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　８﹒６５
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒１８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒２７
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒６４
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　１﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－１﹒８３
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒８２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒３３
　　中遠海控　　　（０１９１９）　　　　　－０﹒６３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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