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AH股新聞

27/09/2022 16:09

《駐京專電》商務部：外貿不確定性增，有必要推新一輪穩外貿政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國新辦就支持外貿穩定發展舉行例行吹風
會，商務部副部長王受文表示，今年前８個月，中國進出口規模達到２７﹒３萬億元人民幣，同
比增長１０﹒１％，可以說中國外貿再次展現了較強的韌性與活力。與此同時，外貿發展環境日
趨複雜，世界經濟和全球貿易增速回落，中國外貿當然也面臨著一些不確定性，而且不確定性在
增加。進出口保持穩定增長壓力在加大，有必要出台新一輪穩外貿政策，為企業紓困、解難、助
力，下半年外貿有信心實現正增長。
　
＊訂單減少，主要市場進口需求在下降＊
　
　　王受文表示，企業反映訂單在減少，確實是有一些主要的市場進口需求在下降，有一些主要
經濟體的通貨膨脹在高企，對一般消費品形成的擠出效應在增加。前一段時間，很多國外的進口
商購買的貨比較多，形成了高水平的庫存，現在要消化庫存，對新的訂單釋放就形成制約，疫情
導致的「宅經濟」需求也在下降。外需下降不僅是中國企業反應，東南亞還有其他一些國家的企
業都感覺到訂單在減少、需求在減少。
　　今年中國汽車１－８月份出口增長了５７﹒６％，太陽能電池出口增長了９２﹒６％。這都
是外貿產業基礎比較雄厚、競爭力不錯的體現。另外，中國和其他貿易夥伴簽訂的自由貿易協定
也在發揮作用，剛剛分析了８月份外貿增速在下降，但是值得注意的是，８月當月，中國對其他
ＲＣＥＰ成員國的出口增長達到了２３％，比８月份整體外貿出口增速要高出１１﹒２個百分點
。所以，自由貿易協定包括ＲＣＥＰ今年１月１號生效，對於中國外貿的發展起到非常重要的推
動作用。
　　王受文表示，中國總的來說，儘管面臨外需放緩甚至減弱的大背景，但下半年的外貿還是有
信心能夠實現正增長，還是有信心通過外貿的增長來為國民經濟的回升向好作出積極貢獻。

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