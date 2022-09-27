《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國新辦就支持外貿穩定發展舉行例行吹風

會，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，要確保外貿訂單能夠生產、能夠交付，生產

的產品能夠運輸出去，對此，商務部採取了一系列措施。

在保生產方面，各個地方要強化外貿企業防疫、用能、用工、物流等方面保障，要保證這些

重點外貿企業防疫方面不出現問題，在用電、用工、物流方面都要有保障，必要時要全力予以支

持，確保外貿訂單及時履約交付。在實踐過程中，儘管這幾年受疫情影響，但各地也積累了不少

經驗做法。比如說，近期四川就採用了「防疫泡泡」模式，把企業作為最小的防疫單元，提前為

企業員工備好吃、穿、住、行、醫等方面的需求，即使發生了疫情，企業員工從住所到工廠閉環

流動，生產生活物資都在一個泡泡中循環，做到了生產不受疫情影響。四川各主要的外貿外資企

業，在疫情期間都保持了滿產水平，訂單交付得到保障，產業鏈穩定也得到了鞏固。



＊緩解汽車出口運力緊張的難題＊



生產企業如果發生疫情，要確保產品能運出去，商務部與交通運輸部建立了密切聯動渠道，

切實保障外貿貨物運輸暢通。目前外貿貨物相關的交通物流指標穩中向好。接下來，還會繼續疏

通堵點，暢通集疏運。比如說，中國汽車出口今年增長迅速，１－８月中國汽車出口達到１９０

萬輛，較去年同期數量增長４４﹒５％。海運汽車運輸需要特種船舶－－滾裝船，滾裝船運力不

足，正在積極協調通過中歐班列來運輸汽車，同時也和交通部門一起支持航運企業創新運輸方式

，通過多用途船舶加裝專用框架來承運汽車，緩解了汽車出口運力緊張的難題。



＊建立外貿企業「白名單」，主動靠前服務＊



在保重點企業方面，建立了外貿企業「白名單」，主動靠前服務，解決這些外貿企業的現實

困難。在國家層面，把外貿貨物納入重要物資範圍，全力保障運輸需求；在部門層面，商務部會

同有關部門建立了大型骨幹外貿企業聯繫制度，國家相關部門、金融機構借助「白名單」向外貿

企業提供了普惠服務，指導地方建立本地區重點外貿企業監測服務機制，加強生產履約保障；在

地方層面，各級商務主管部門通過「白名單」開展常態化走訪，「一對一」紓困幫扶，解決外貿

企業生產履約的具體問題，促進精準出台破解共性問題的政策措施。

在貿易便利化方面，商務部印發文件，不管是鐵路、公路還是航空口岸，在貿易便利化方面

，把好的做法總結出來供大家參考。同時，還會同有關部門，清理口岸不合理收費，加強海運口

岸收費主體監管，努力降低外貿企業費用和成本。

