《經濟通通訊社２７日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年８月
梅觀高速路費收入為１２９６﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入４１﹒８萬元；機荷東段路
費收入為６０８８﹒２萬元，日均１９６﹒４萬元；機荷西段路費收入為４６８５﹒１萬元，日
均１５１﹒１萬元；沿江項目路費收入為４８０１﹒９萬元；日均１５４﹒９萬元。（ｈｙ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
27/09/2022 17:31
《國企紅籌》深高速：８月梅觀高速路費收入１２９６﹒５萬人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年８月
梅觀高速路費收入為１２９６﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入４１﹒８萬元；機荷東段路
費收入為６０８８﹒２萬元，日均１９６﹒４萬元；機荷西段路費收入為４６８５﹒１萬元，日
均１５１﹒１萬元；沿江項目路費收入為４８０１﹒９萬元；日均１５４﹒９萬元。（ｈｙ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰27/09/2022 17:41 【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９３億元，買騰訊沽盈富
27/09/2022 17:57 《債務風險》貴州遵義城投平台２０億融資違約，未能提供解決方案
27/09/2022 17:41 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
27/09/2022 17:41 《港股通》盈富基金為港股通（深）十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰