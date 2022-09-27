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AH股新聞

27/09/2022 17:31

《國企紅籌》深高速：８月梅觀高速路費收入１２９６﹒５萬人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年８月
梅觀高速路費收入為１２９６﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入４１﹒８萬元；機荷東段路
費收入為６０８８﹒２萬元，日均１９６﹒４萬元；機荷西段路費收入為４６８５﹒１萬元，日
均１５１﹒１萬元；沿江項目路費收入為４８０１﹒９萬元；日均１５４﹒９萬元。（ｈｙ）

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