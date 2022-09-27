《環富通基金頻道２７日專訊》施羅德投資中國內地首席投資總監安昀指，自２０２２年７

月以來，中國內地經濟需求較明顯地轉弱至衰退階段。當下無論是從經濟需求、企業景氣度，還

是市場預期、情緒和估值來看，Ａ股市場可能都是處於築底的階段，是布局中長期投資的機會。

經濟狀況和市場預期處於較明確的底部區域。從經濟周期的角度看，自２０２１年上半年開

始的經濟降速或已進入較後階段。從經濟景氣度指數來看，當下處於與過去數輪經濟衰退時類似

的位置，比如２０１１年、２０１５年和２０２０年上半年，只是略高於２００８年的位置。

內地央行的「２０２２年第二季度企業家信心問卷調查」報告也顯示出相似的狀況，指數顯

示出企業家預期的不確定性較高。從上市公司業績來看，中期業績報告顯示出整體業績以較歷來

要大的幅度收縮。分板塊來看，除資源品外，消費、製造和科技的景氣度均明顯下滑。

由於需求低迷的壓制，上游資源品近幾月來的價格回歸並未如期反映到中下游產業的盈利改

善之上。內地股市的風險溢價也重回接近於２０１５年和２０１８年的高位，市場參與者心態普

遍較為謹慎。然而，一些邊際上的新變化正在悄然發生。



＊製造業投資較有韌性，旺季來臨地產銷量或回升＊



若分項審視固定資產投資，可見這兩年主要的拖累因素是房地產投資，而製造業投資的表現

則較有韌性。當中，高技術產業投資非但沒有下滑，更從過去幾年十幾的增長速度中樞抬升至二

十以上，從產能利用率也可見一斑。雖然整體工業企業的產能利用率處於除２０２０年上半年以

外的低位，但電氣設備和計算機、通訊與電子等行業依然較穩健地處於整體水平之上。

反觀房地產，２０２２年初至今的成交低迷，特別是暑期的表現較季節規律要弱，但按揭利

率自２０２２年８月以來迅速下降，目前已經接近２０１６年和２０１０年的低位。隨著秋天旺

季來臨，地產銷量有較大機會回升，從而令地產投資企穩。固定資產投資的增長速度可望於未來

半年企穩回升，特別是高技術製造業投資可望有不俗表現。



＊疫情改善消費或迎復甦，出口可望保持強韌＊



對於消費疲軟來說，壓制因素除了疫情之外，還有就業和收入的情況。自２０２１年初經濟

開始降速以來，城鎮居民人均可支配收入增長速度持續偏軟，城鎮登記失業率持續上揚。然而，

自２０２２年７、８月以來，企業隨著新冠肺炎疫情改善有序復工，失業率已經悄然回到了歷史

中樞附近。基於以往的規律，人均可支配收入增長速度在第三季度回升的機率較高，繼而為消費

需求和消費品股票帶來較強的支持。

另外，近３年疫情以來，中國經濟最大的驚喜之一就是出口。先是２０２０至２０２１年佔

全球份額增長持續，然後在２０２２年國內疫情反覆、特別是人民幣實際有效匯率較大幅度走升

的情況下，出口增長速度不單未有均值回歸，更是較疫情前明顯上升，相信中國自疫情以來有在

全球貿易中獲得新份額。雖然發達經濟體於２０２３年或需面臨衰退風險，以致中國出口需求可

能走軟，但仍然看好出口增長速度的韌性。



＊企業資本開支有企穩跡象，若預期明朗可迎上升趨勢＊



從微觀上看，企業的資本開支反映企業當前的盈利狀況，以及企業家對於未來需求的預期。

從上市公司口徑來觀察，整體非金融類上市公司的資本開支╱折舊攤銷從２０２１年底的１回升

至中報１﹒２左右，說明企業的資本開支已有企穩回升跡象。雖然截至第二季度的整體工業企業

產能利用率尚在低位（７５％），但無法排除疫情的階段性集中影響。隨著疫情改善，第三季度

有望迎來產能利用率的爬升，這一點可從近兩個月持續回落的失業率得到印證。另外，固定資產

投資中的設備器具購置增長速度走勢亦反映出類似情況。如果把２０２０年疫情帶來的驟升驟降

抹平的話，２０２２年以來也呈現出見底回升。

上市公司中期業績報告分析顯示，製造和科技等板塊的現金流狀況持續改善，說明儘管需求

暫時低迷，企業整體財務狀況仍有所改善，意味著它們手裏是有「子彈」的，只是因各種綜合因

素而對未來預期暫未明朗。一旦預期在不久的將來明朗化，資本開支可望迎來上升趨勢。



＊中下游行業料受惠需求復甦，消費行業估值變得合理＊



至於周期階段方面，當前內地經濟處於衰退後期，資金已然寬鬆了一段時間，但實際需求尚

未復甦。考慮到未來半年到一年前景明朗化和經濟恢復的預期，此時應是為股票進行中長期布局

的較好時機。從行業上看，繼續偏好中下游行業，需求復甦會導致利潤由上游流向中下游的趨勢

變得顯著。從收入利潤增長速度、資本回報率和現金流角度來看，消費行業都是處於底部，估值

也調整至較合理位置。一旦疫情改善，居民的預期明朗化，需求或會恢復得較快。另外，從中期

業績報告中可見，以科技與醫藥為代表的增長行業現金流有所復甦，疫情改善也會重整需求。

（ｗａ）

