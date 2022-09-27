《神州經脈》備受矚目的中共二十大將於１０月中旬召開，在美聯儲為首的全球央行進行的

加息寒潮席捲下，全球股市一片黯淡，Ａ股亦未能倖免，９月中下旬以來滬綜指進入單邊下行的

狀態。據《路透》引述兩位消息人士稱，中國監管層近期通過電話方式，對部分基金和券商開展

窗口指導，要求其在中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅波動的投資舉措

，包括大規模的股票賣出和買入。

受維穩消息刺激，Ａ股午後急反彈，滬綜指從四個月低位反彈超過１％，醫藥、消費、白酒

、造紙、環保等板塊拉漲，滬綜指全日升幅擴大至１﹒４％，中斷四連跌，報３０９３﹒８６點

，三千一前止步；深成指漲１﹒９４％，創業板指漲２﹒２３％。惟兩市全日成交只錄得

６６４７億元的低水平，和上日（２６日）水平相若。

世界銀行周二表示，由於中國經濟放緩，２０２２年東亞和太平洋地區的經濟增長將大幅減

弱，但明年將加速擴張。該行料中國今年經濟增長２﹒８％，較此前預測的增５％大幅下調；

２０２３年中國經濟增長預測為４﹒５％。報告認為，亞洲經濟前景面臨的另一個風險是，全球

各國央行都在大舉加息以遏制通脹飆升，這導致資本外流和貨幣貶值。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，今年１－８月份，全國規模以上工業企業實現營業收入８７﹒８９萬億

元，同比增長８﹒４％，增幅較１－７月略回落０﹒４個百分點；實現利潤總額５５２５４﹒０

億元，同比下降２﹒１％，降幅較１－７月擴大１個百分點。規模以上工業企業中，國有控股企

業實現利潤總額１９０１１﹒０億元，同比增長５﹒４％；股份制企業實現利潤總額

４０６２３﹒６億元，增長０﹒８％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額１２７９７﹒０億

元，下降１２％；私營企業實現利潤總額１４９５５﹒５億元，下降８﹒３％。首八月，採礦業

實現利潤總額１１２４６﹒８億元，同比增長８８﹒１％；製造業實現利潤總額４０７７７﹒２

億元，下降１３﹒４％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額３２３０﹒１億元，

下降４﹒９％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，隨著部分大宗商品價格漲幅回落，工業企

業利潤上下游結構明顯改善，裝備製造業利潤降幅連續４個月收窄，電力行業利潤持續回升。但

也要看到，工業企業利潤仍在下降，企業生產經營成本仍然較高，加之外部環境不穩定不確定因

素較多，工業企業利潤恢復的基礎不牢。



２﹒ 英國新政府公布大規模減稅計劃後，巿場憂慮英國財政受到影響，周一（２６日）交易時

段，英鎊兌美元最多貶近５％至１﹒０３５０美元，創歷史新低。美匯指數亦隨之上升

０﹒８１％，報１１４﹒１１，創２０年新高。人民幣中間價八連貶，創２７個月新低，八日累

跌２﹒３％；即期匯率（ＣＮＹ）今早再低開１３７點子，全日跌１１６點，收報７﹒１５８０

，錄五連跌，收盤價創２０２０年５月２８日以來２８個月新低。交易員稱，今日將中間價調整

幅度放大，有利於拉開交易區間和交易下限的距離，淡化市場擔憂。馬來亞銀行最新觀點稱，中

美貨幣政策分歧和增長差異可能繼續施壓人民幣，另外人民幣接近２％的交易上限，仍不排除出

現干預的可能。國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，８月人民幣實際有效匯率指數降１﹒５％至

１２７﹒１３，自三個月高點回落，上月修正後為升１﹒９３％。８月人民幣名義有效匯率指數

降１﹒１３％至１２９﹒０６，亦自三個月高點回落，上月修正後為升１﹒５４％。此外，人行

上海總部副主任劉興亞昨日在人民幣跨境金融助力進博會同業倡議活動中表示，今年１月至８月

，上海市跨境人民幣結算額為１３﹒１萬億元，繼續保持全國第一，同比增長８﹒５％。



３﹒ 商務部印發《支持外貿穩定發展若干政策措施》提出，進一步發揮跨境電商穩外貿的作用

，出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施，加快出台便利跨境電商出口退換貨的稅收政

策。研究年內啟動服務貿易創新發展引導基金二期，進一步帶動社會資本，並統籌利用外經貿發

展專項資金等現有資金渠道，共同支持跨境電商、海外倉等外貿新業態發展。在依法合規、風險

可控的前提下，進一步加強出口信用保險對海外倉建設和運營的支持力度。《措施》要求保生產

保履約，支持優勢產品開拓國際市場，確保外貿訂單及時履約交付；並將廣交會線上展展期由

１０天延至五個月。商務部副部長王受文在國新辦舉行的吹風會上表示，中國外貿面臨一些不確

定性，而且不確定性在增加，進出口保持穩定增加的壓力在加大，但下半年外貿有信心實現正增

長。王受文指出，８月份的貿易數據顯示外需放緩是面臨的最大不確定性，體現在美歐經濟增速

放緩，中國外貿企業訂單減少，市場需求在下降。為外貿提質增效，中國出台了新的一系列舉措

。



４﹒ 統計局數據顯示，１－８月份，裝備製造業利潤同比下降２％，降幅較１－７月份收窄

３﹒７個百分點，利潤佔規模以上工業的比重較年初提高約５個百分點。從８月份看，受支持汽

車消費政策等因素推動，汽車製造業產銷進一步加快，利潤同比增長１﹒０２倍，為一年來最高

增速；電氣機械行業利潤增長３６﹒７％，增速較上月加快１１﹒１個百分點；電子、儀器儀表

行業利潤分別增長２２﹒９％、２１﹒３％，增速均由負轉正。工業生產持續恢復疊加高溫天氣

影響導致用電需求旺盛，發電量增速逐月加快並升至近年高位，帶動電力行業利潤快速恢復。１

－８月份電力行業利潤同比下降２％，降幅較１－７月份收窄１０個百分點。８月份電力行業利

潤同比增長１﹒５８倍，增速較上月加快１１１﹒８個百分點。多數消費品行業利潤改善。８月

份，消費品製造業利潤同比降幅較上月明顯收窄，盈利狀況有所好轉。８月份，在規模以上工業

企業中，外商及港澳台商投資企業營收增長加快，利潤由上月同比下降轉為增長６％；小微企業

利潤同比下降４﹒１％，降幅較上月有所收窄，利潤恢復程度好於全部工業。



５﹒ 內地樓市低迷持續，據《證券日報》統計，截至目前內地已有３７個城市在年內出台放鬆

限購相關政策。多個城市選擇了直接暫停限購的政策。例如東莞明確，自本通知印發之日起，除

限購區域外，其他區域暫停實行住房限購政策。居民家庭購買非限購區域內的商品住房，無需進

行購房資格核驗。類似的城市還有九江、唐山、大連等。銀保監披露首筆「保交樓」專項借款已

在瀋陽落地，澳新銀行今日發布報告稱，政策落地速度快於市場預期，表明穩定房地產市場的緊

迫性。但此次政策影響料小於上一輪棚改貨幣化時期，在「房住不炒」的政策下，預計房地產行

業的整合將持續。報告並指出，「動態清零」政策加劇了行業的下行風險，行業將進入一個未知

的時代，預計即便中共二十大後，中國房地產政策也不會發生重大的調整。此外，廣西梧州市人

民政府辦公室２５日印發通知，從措施印發之日起至２０２２年１２月３１日，在房地產開發企

業自願的原則上，選擇一批優質樓盤，面向社會公眾組織開展團購優惠活動，團購５套以上即可

享受優惠，優惠幅度不超過備案價格的３０％。



６﹒ 內地昨日（２６日）新增本土陽性再略為回落至８０９宗，上海連續四日無確診。深圳昨

日（２６日）新增５宗陽性病例，其中４宗診斷為新冠肺炎確診病例，１宗診斷為新冠病毒無症

狀感染者。另外，天津市濱海新區政府公告，２６日１８：３０開始全域實行靜態管理。全面封

閉對外道路，出區通道進行臨時管控。全體居民在區內辦公區域辦公或居家辦公，無特殊情況嚴

禁對外流動或聚集。全域取消堂食，教培機構一律暫停營業，中小學及幼兒園進行線上教學。摩

根士丹利近日發布報告稱，中國出口增長減弱及疲軟的房地產市場意味著剩餘的經濟需要靠消費

支撐，為此，新冠防疫策略需要做出轉變。該投行預計政策制定者將在未來幾個月採取準備措施

，以保證２０２３年春季能夠全面放開防疫限制。大摩預計，中國的經濟復甦將從２０２３年第

二季度開始加強。２０２２年第三季度至２０２３年一季度，預計經濟增長仍將低於３％左右。

如果中國從２０２３年春季起重新開放，估計２０２３年下半年的ＧＤＰ增長將提升至５﹒５％

。



７﹒ 人民銀行金融穩定局發文稱，經過三年集中攻堅，一批緊逼性、全局性的突出風險點得到

有效處置，金融脫實向虛、盲目擴張的局面得到根本扭轉，金融風險整體收斂、總體可控。當前

中國金融體系總體穩健，突出表現在金融機構穩健性程度保持在較高水平。文章指，人行將持續

抓好金融改革發展穩定工作，進一步夯實金融穩健運行制度基礎，牢牢守住不發生系統性金融風

險的底線。另據內媒《２１世紀經濟報道》指，截至９月２５日，已有１４個地方披露發債計劃

，計劃１０月利用結存限額發行新增專項債２３２９億元。後續仍將有一些省份公布發行計劃，

新增專項債發行規模將達到５０００億左右，再加上地方政府新增一般債、再融資債券的發行，

１０月地方債發行規模或將達到８０００億左右。據悉，遼寧省是今年首個利用專項債結存限額

發債的省份。根據債券發行材料，遼寧省將在今日發行６７億元新增專項債，投向基礎設施領域

和棚改領域。（ｗｌ）

