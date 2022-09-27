《經濟通通訊社２７日專訊》國慶檔電影、有內地版《Ｔｏｐ Ｇｕｎ》之稱的《長空之王

》官博今早突然宣布，該片「為了呈現更好的製作效果」，片方慎重決定電影《長空之王》改檔

上映。文中未有詳細交代改檔的原因，不過事件令Ａ場影視股齊齊向下，金逸影視

（深：００２９０５）挫近６％，幸福藍海（深：３００５２８）跌２﹒１％，上海電影

（滬：６０１５９５）跌１﹒２％，湖北廣電（深：０００６６５）跌１﹒１％，華數傳媒

（深：０００１５６）跌１％。

作為《長空之王》出品公司的博納影業（深：００１３３０）跌０﹒９％，中國電影

（滬：６００９７７）跌０﹒６％。

《長空之王》由劉曉世執導，桂冠、劉曉世編劇，王一博、胡軍、于適領銜主演，周冬雨特

別主演的電影，原定於２０２２年９月３０日上映，是紀錄中國新一代試飛員的故事。

出品公司是上海亭東影業有限公司、北京阿里巴巴影業文化有限公司、融創未來文化娛樂（

北京）有限公司、中航環球文化傳播（北京）有限公司、中國電影股份有限公司、上海博納文化

傳媒有限公司。（ｃａ）

