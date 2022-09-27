《經濟通通訊社２７日專訊》中國黃金（滬：６００９１６）半日跌２﹒４％，報
１１﹒５９元人民幣。
中國黃金昨日（２６日）晚間公告，持股４﹒２３％的股東中信證券投資有限公司擬減持公
司不超２％的股份，即不超３３６０萬股。中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）是中
信證券投資的控股股東。截至公告披露日，中信證券投資持有中國黃金近７１１１萬股股份，佔
公司目前總股本的４﹒２３％。（ｃａ）
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27/09/2022 11:41
《Ａ股焦點》中國黃金半日跌逾２％，遭中信證券減持最多２％股份
《經濟通通訊社２７日專訊》中國黃金（滬：６００９１６）半日跌２﹒４％，報
１１﹒５９元人民幣。
中國黃金昨日（２６日）晚間公告，持股４﹒２３％的股東中信證券投資有限公司擬減持公
司不超２％的股份，即不超３３６０萬股。中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）是中
信證券投資的控股股東。截至公告披露日，中信證券投資持有中國黃金近７１１１萬股股份，佔
公司目前總股本的４﹒２３％。（ｃａ）
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