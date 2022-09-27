  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/09/2022 11:41

《Ａ股焦點》中國黃金半日跌逾２％，遭中信證券減持最多２％股份

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國黃金（滬：６００９１６）半日跌２﹒４％，報
１１﹒５９元人民幣。
　　中國黃金昨日（２６日）晚間公告，持股４﹒２３％的股東中信證券投資有限公司擬減持公
司不超２％的股份，即不超３３６０萬股。中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）是中
信證券投資的控股股東。截至公告披露日，中信證券投資持有中國黃金近７１１１萬股股份，佔
公司目前總股本的４﹒２３％。（ｃａ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金