《經濟通通訊社２７日專訊》數據顯示，今年前８個月，有２２３家企業在滬深交易所實現

ＩＰＯ，合計融資４１８１﹒５３億元（人民幣．下同）；２６０家上市公司實現再融資，合計

融資４７９５﹒７８億元；兩者相加合計募資超過８９７７億元。在全球主要市場股權融資普遍

低迷背景下，Ａ股融資額超過全球其他各大資本市場。

同時，ＩＰＯ審核通過率也有所上升。今年前８個月，共有３５２家企業ＩＰＯ上會，其中

３２７家過會、６家暫緩表決、１９家被否，過會率為９２﹒９％，較２０２１年同期的

８９﹒７５％有所上升。

東興證券非銀金融組首席分析師劉嘉瑋表示，年初以來，監管層加大力度鼓勵企業直接融資

需求，ＩＰＯ發行規模同比保持較快增長，ＩＰＯ常態化發行為Ａ股市場全面注冊制推行打下了

堅實基礎。

銀河證券首席經濟學家劉鋒認為，科學合理保持ＩＰＯ常態化非常重要。金融資產是跨期資

產，包括新股發行在內，市場需要有正常的、長期的預期。資本市場必須規範化、法治化，不進

行人為調控，既不無故中止，也不無故突然加速，而是讓市場機制發揮更多作用、投資者形成長

期穩定預期。同時，新股常態化只是一個方面，再融資發行常態化、退市常態化、投資者保護常

態化都需要跟上，「優勝劣汰、有進有出」才能真正實現資本市場健康穩定發展。（ｌｃ）

