《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務院今日罕見表態，表示美國不會就台灣主權採取立場

，但強調美方「一中政策」沒有改變。而美國副總統賀錦麗在東京與日本首相岸田文雄會晤時，

美日雙方再譴責中國的台海行動。

國務院發言人普賴斯星期一在記者會被問及美國「一中政策」內涵、美方是否尊重中國領土

完整性，以及台灣是否為中國一部分等一連串問題時表示，美國的「一中政策」未有改變，過去

４０年均是如此，基本上不就台灣主權問題採取立場，但「一中政策」未有改變。美國希望現狀

維持下去，因為這種現狀在過去逾４０年，鞏固台海和平穩定，但他同時批評中國在台海行徑越

趨挑釁脅迫。

美國多年來不會就台灣主權採取立場，但政府官員鮮有表態。時任美國國防部發言人柯比去

年１０月曾指，美方長期遵守「一中政策」，與中國的「一中原則」不同，在「一中原則」下，

北京稱擁有台灣主權，但美方對台灣主權不持立場。

此外，美國副總統賀錦麗（Ｋａｍａｌａ Ｈａｒｒｉｓ）在東京與日本首相岸田文雄會晤

，重申美國對日本的防衛承諾，雙方在會晤中譴責了中國在台灣海峽的行動。白宮在聲明表示，

美日討論了中國最近在台灣海峽進行的激進的和不負責任的挑釁行為，並重申維護台灣海峽和平

與穩定的重要性。



＊蓬佩奧年內再度訪台，將與企業人士進行午宴＊



據台灣媒體報道，美國前國務卿蓬佩奧（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｏｍｐｅｏ）於昨晚（２６日

）抵台，這也是他時隔半年再次到訪台灣。

按照行程，蓬佩奧今日（２７日）將受邀到高雄參加「２０２２全球台商經貿論壇」，並發

表主題為「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」的主題演講。台灣的副總統賴清德亦會出席

論壇並致詞。

蓬佩奧計劃於今日將與高雄市長陳其邁進行早餐會，周三（２８日）將前往台南，參加世界

台灣商會聯合總會年會開幕致詞，參訪南部科技產業，並與台南市長黃偉哲、民進黨立委王定宇

等政要及企業人士進行午餐會。（ｄｗ）

