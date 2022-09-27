《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊（００７００）聯合埃森哲近日發布《全真互聯白皮書》

，全面詳解全真互聯技術體系和應用場景，為馬化騰提出「全真互聯」概念後，騰訊首次對其進

行詳細解讀。而在被問到「全真互聯」與元宇宙的關係時，騰訊雲副總裁表示，二者沒有太大重

疊，目的和想做的事情不同。

白皮書稱，全真互聯是通過多種終端和形式，實現對真實世界全面感知、連接、交互的一系

列技術集合與數實融合創新模式。隨著技術發展成熟，全真互聯應用將更普及。

白皮書表示，２０２２年音視頻、物聯網、５Ｇ、人工智能等技術相對步入成熟，其它大部

分全真互聯關鍵技術尚未發展成熟，但大多數已進入迭代發展期，在無限算力、可信協議方面打

下堅實基礎，同時一定程度上為孿生╱視頻作出準備。預計到２０４０年，量子計算、全息投影

、折疊光路、腦機接口等前沿技術或步入成熟。

２０２０年１２月，馬化騰首次提出「全真互聯」的概念，並將其稱之為互聯網的「下一個

機會」，外界長期將這一概念視為騰訊版本的元宇宙。惟騰訊雲副總裁李郁韜在發布會後表示，

騰訊沒有追求所謂虛擬世界跟現實世界的打通，而是更希望利用已有的科技力量，幫助各行各業

更好地實現業務線上化和數字化升級。騰訊最終還是會回到各個行業，去做好他們的小助手，做

好幾年前講的產業互聯網大的願景。（ｄｗ）

