《經濟通通訊社２７日專訊》標普預計，盡管年初上海經歷防疫封控，且內地經濟增長放緩

。但浦發銀行（滬：６０００００）獲得上海市政府特別支持的可能性高，預計將持續從中受益

，料未來１２－２４個月的資產質量保持在行業平均水平，確認「ＢＢＢ」長期和「Ａ－２」短

期主體信用評級，展望穩定。

穩定展望反映出，標普預計浦發銀行將在未來兩年維持目前的市場地位、資本水平，資產質

量亦可控。浦發銀行的信貸成本和淨核銷比率或將逐漸改善，因為該行已經在２０２１年基本完

成了貸款清理，尤其是信用卡資產。不過，營商環境弱化將限制銀行的收益。

報告指，２０２２年餘下時間內浦發銀行的零售貸款資產組合（特別是個人經營貸款）易受

資產質量壓力的影響，還可能面臨房地產相關貸款帶來的一定壓力，另外，考慮到中國今年進行

多輪降息，浦發銀行的淨息差或將在未來２４個月承壓。

但報告預計，浦發銀行在必要時獲得上海市政府特別支持的可能性高。標普認為，浦發銀行

將繼續為上海市政府發揮重要作用，並與上海市政府保持非常緊密的聯繫。浦發銀行為政府提供

了重要的財政收入，在支持上海區域經濟和推動上海發展為全球金融中心方面發揮著關鍵作用。

浦發銀行也被指定為「第二批」國內系統性重要銀行。（ｄｗ）

