《經濟通通訊社２７日專訊》內地家電銷售品牌國美風險續發酵，繼被內媒爆出拖欠員工薪

酬後，再有媒體報道指多位公司高層已於近期離職，包括國美電器ＣＥＯ王巍以及國美投資公司

ＣＥＯ何陽青。

據內媒《第一財經》報道，國美電器１９日內部發文稱，ＣＥＯ王巍已於上周一因個人原因

辭職，這也是國美電器ＣＥＯ在一年多來第三度換人。此外「老將」國美投資公司ＣＥＯ何陽青

也已經離職。而經過業務架構收縮調整，目前國美零售（００４９３）的核心業務主要由Ｔｏ

Ｃ事業群來承載，支撐Ｔｏ Ｃ事業群的是多年跟隨黃光裕的「老將」事業群副總裁李俊濤。



＊國美零售架構收縮，門市精簡關閉＊



報道引述知情人士報道，國美零售的架構亦進一步收縮，主要業務目前都歸Ｔｏ Ｃ事業群

管，包括線下國美電器門店、線上真快樂ＡＰＰ和安迅物流等。在國美零售總部架構收縮的同時

，在各地的門店也在精簡。僅廣東省內，國美電器在陽江市門店全部關閉，在江門市、中山市的

門店今年１０月將分別減少至１家，在韶關市、清遠市的門店分別減少到２家、３家。

昨日內媒爆出國美拖欠員工今年８月的工資及半年績效獎金，國美零售正在準備債務重整事

宜，並選擇合適時間向法院提出申請。國美隨後回應指，當前確實遇到了前所未有的巨大困難和

嚴峻挑戰，現金流承壓明顯，並承認本月公司內部對薪酬發放做了一些臨時、應急調整，同時不

排除將繼續實施減員計劃以進一步縮減運營成本。（ｄｗ）

