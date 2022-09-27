《經濟通通訊社２７日專訊》內地短片分享平台字節跳動旗下國際版ＴｉｋＴｏｋ，因涉嫌

未能充分保護兒童隱私數據，面臨被英國政府罰款２７００萬英鎊，折合港幣近２﹒３億元。

英國資訊專員辦公室指，ＴｉｋＴｏｋ未有保障兒童用戶的私隱，涉嫌觸犯數據保護法，已

經向ＴｉｋＴｏｋ發出法律文件，指公司在２０１８年５月至２０年７月期間，在未經家長同意

下，處理１３歲以下兒童用戶的數據，以及在沒有法律基礎下，處理政治立場、種族、宗教和性

取向等「特殊類別數據」。又指ＴｉｋＴｏｋ亦涉嫌未有向用戶提供具透明度和容易理解的資訊

。 英國資訊專員愛德華茲初步認為，Ｔｉｋｔｏｋ未能履行法律責任，適當地執行相關保護措

施。

ＴｉｋＴｏｋ發聲明回應指，尊重英國當局在保護私隱方面的職能，但不同意有關的初步觀

點，將在適當時正式回應。



＊ＴｉｋＴｏｋ擬與美商討毋須出售下續在美營運＊



另外，據《紐約時報》引述知情人士指，美國政府與ＴｉｋＴｏｋ已就解決國家安全關注草

擬初步協議，毋須母公司字節跳動出售下，容許ＴｉｋＴｏｋ改變數據安全及管治，繼續在美國

營運。

報道指，談判由司法部領導，但副司法部長莫納科關注協議條款對中方不夠嚴厲，財政部亦

質疑協議能否解決國家安全關注，因此相關條款可能被迫修改，拖長至數個月才能達成最終協議

。

參議院情報委員會成員、共和黨議員魯比奧認為，如果ＴｉｋＴｏｋ無法與字節跳動完全剝

離，可能無法解決因營運、數據和演算法而衍生的重大國家安全問題。美國財政部發言人強調，

會致力採取一切必要行動保障國家安全。ＴｉｋＴｏｋ拒絕就有關談判置評，但指有信心能完全

滿足所有合理的美國國家安全關注。（ｊｔ）

