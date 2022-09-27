《經濟通通訊社２７日專訊》山東省人民政府昨日（２６日）與中國電力建設集團簽署戰略
合作協議。雙方將在交通城建、能源發展、智慧城市、文化旅遊、人才科研、水生態治理及生態
修復等方面，進一步深化合作，助力山東經濟社會高質量發展。（ｃｔ）
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27/09/2022 14:47
《神州能源》山東省政府與中國電力建設集團簽署戰略合作協議
《經濟通通訊社２７日專訊》山東省人民政府昨日（２６日）與中國電力建設集團簽署戰略
合作協議。雙方將在交通城建、能源發展、智慧城市、文化旅遊、人才科研、水生態治理及生態
修復等方面，進一步深化合作，助力山東經濟社會高質量發展。（ｃｔ）
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