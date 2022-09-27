  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/09/2022 09:28

《Ａ股行情》人幣續跌滬指高開０﹒１７％，人行放話力阻金融風險

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美元強勢不改，人民幣中間價錄八連貶創２７個月新低，滬深
股市今早則稍微高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１７％，報３０５６﹒３９點，深綜指
高開０﹒３１％，創業板指高開０﹒５６％，煤炭股造好，旅遊股走低。
　　人民銀行金融穩定局發文稱，經過三年集中攻堅，一批緊逼性、全局性的突出風險點得到有
效處置，金融脫實向虛、盲目擴張的局面得到根本扭轉，金融風險整體收斂、總體可控。當前中
國金融體系總體穩健，突出表現在金融機構穩健性程度保持在較高水平。文章指，人行將持續抓
好金融改革發展穩定工作，進一步夯實金融穩健運行制度基礎，牢牢守住不發生系統性金融風險
的底線。
　　人民銀行繼續大碼放水，今日開展１７５０億元（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購
操作，全日淨投放１７３０億元，放水規模為今年２月底以來最多。
　　據內媒報道，繼國有大行、大部分股份行相繼下調存款掛牌利率後，多家城商行及農商行陸
續發布人民幣存款掛牌利率調整公告，大部分中小銀行除活期儲蓄存款利率下調５個基點至
０﹒２５％外，其余各期限個人存款利率調降幅度不一，但中長期存款利率整體下調幅度大於短
期存款利率降幅。（ｅｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金