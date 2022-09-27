《經濟通通訊社２７日專訊》美元強勢不改，人民幣中間價錄八連貶創２７個月新低，滬深

股市今早則稍微高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１７％，報３０５６﹒３９點，深綜指

高開０﹒３１％，創業板指高開０﹒５６％，煤炭股造好，旅遊股走低。

人民銀行金融穩定局發文稱，經過三年集中攻堅，一批緊逼性、全局性的突出風險點得到有

效處置，金融脫實向虛、盲目擴張的局面得到根本扭轉，金融風險整體收斂、總體可控。當前中

國金融體系總體穩健，突出表現在金融機構穩健性程度保持在較高水平。文章指，人行將持續抓

好金融改革發展穩定工作，進一步夯實金融穩健運行制度基礎，牢牢守住不發生系統性金融風險

的底線。

人民銀行繼續大碼放水，今日開展１７５０億元（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購

操作，全日淨投放１７３０億元，放水規模為今年２月底以來最多。

據內媒報道，繼國有大行、大部分股份行相繼下調存款掛牌利率後，多家城商行及農商行陸

續發布人民幣存款掛牌利率調整公告，大部分中小銀行除活期儲蓄存款利率下調５個基點至

０﹒２５％外，其余各期限個人存款利率調降幅度不一，但中長期存款利率整體下調幅度大於短

期存款利率降幅。（ｅｙ）

