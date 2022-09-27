《經濟通通訊社２７日專訊》備受矚目的中共二十大將於１０月中旬召開，在美聯儲為首的

全球央行進行的加息寒潮席捲下，全球股市一片黯淡，Ａ股亦未能倖免，９月中下旬以來滬綜指

進入單邊下行的狀態。據《路透》引述兩位消息人士稱，中國監管層近期通過電話方式，對部分

基金和券商開展窗口指導，要求其在中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅

波動的投資舉措，包括大規模的股票賣出和買入。

受維穩消息刺激，Ａ股午後急反彈，滬綜指從四個月低位反彈超過１％，醫藥、消費、白酒

、造紙、環保等板塊拉漲，滬綜指全日升幅擴大至１﹒４％，中斷四連跌，報３０９３﹒８６點

，三千一前止步；深成指漲１﹒９４％，創業板指漲２﹒２３％。惟兩市全日成交只錄得

６６４７億元的低水平，和上日（２６日）水平相若。

另外，國家統計局最新公布，全國規模以上工業企業首八個月實現利潤總額５５２５４億元

（人民幣．下同），同比下降２﹒１％，降幅較１－７月擴大１個百分點，可見工業企業利潤恢

復的基礎不牢。



＊醫藥股狂飆，旅遊股憧憬重啟＊



醫藥股領漲，午後升幅愈拉愈大，恩威醫藥（深：３０１３３１）升１６﹒２％、我武生物

（深：３００３５７）升１２％，紫鑫藥業（深：００２１１８）、雙成藥業

（深：００２６９３）、海思科（深：００２６５３）、新華製藥（深：０００７５６）、龍津

藥業（深：００２７５０）集體漲停。

另一個暴漲的板塊是旅遊股，港澳各自放寬入境限制，加上國慶長假將至，市場憧憬旅遊業

復甦，麗江股份（深：００２０３３）漲停，天目湖（滬：６０３１３６）升８﹒８％，西安旅

遊（深：０００６１０）升８﹒５％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）升７﹒８％；眾信旅遊

（深：００２７０７）稱旅遊產品諮詢及預訂量增長，現價升７﹒９％，報７﹒５４元。



＊白酒股三連升，中芯又開廠＊



資金循陸股通淨流入超過３２億元，白酒股連續第三日上揚，酒鬼酒（深：０００７９９）

漲７﹒４％，五糧液（深：０００８５８）升５﹒４％，舍得酒業（滬：６００７０２）走高

４﹒４％，水井坊（滬：６００７７９）升４﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）升

１﹒３％。

中芯國際（滬：６８８９８１）天津西青１２英寸晶片項目正式開工建設，項目計劃投資

７５億美元，規劃建設月產能為１０萬片的１２英寸晶圓生產線，可提供０﹒１８微米－２８納

米不同技術節點的晶圓代工與技術服務，產品主要應用於通訊、汽車電子、消費電子、工業等領

域。中芯Ａ股升２﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８９２﹒２９ ＋１﹒４５

上證綜合指數 ３０９３﹒８６ ＋１﹒４０ ２９００﹒６６

深證綜合指數 １９８９﹒４０ ＋２﹒０７ ３７６１﹒３９

上證Ｂ股指數 ２８３﹒４１ ＋２﹒６７ ２﹒５５

深證Ｂ股指數 １１５８﹒６６ ＋２﹒２０ ０﹒８２

上證１８０指數 ８２５３﹒６５ ＋１﹒２０

上證３８０指數 ５６９１﹒０１ ＋１﹒７０

深證成份指數 １１１７５﹒１２ ＋１﹒９４

中小創新指數 ２２５７﹒２１ ＋２﹒１６

深圳創業板指數 ２３７４﹒７４ ＋２﹒２３

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