《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１２％，報８１６５﹒６４點，上

證３８０指數半日升０﹒４％，報５６１８﹒２１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒３１億元，用８﹒６９億

元或１﹒７％。

全球範圍內利率上升的潛在影響抑制投資者情緒，加之全球經濟不景氣及俄烏衝突惡化，亦

進一步影響石油需求，全球油價持續下跌。石油股集體走弱，中曼石油（滬：６０３６１９）跌

５﹒８％，海油發展（滬：６００９６８）跌２﹒２％，中海油服（滬：６０１８０８）跌

３﹒１％，中國海油（滬：６００９３８）跌近４％。

美團發布的國慶出遊報告顯示，假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵詞搜索量環比暴漲

４４０％。北京、上海、蘇州、廣州、深圳等城市搜索增幅明顯。機場航運板塊走強，白雲機場

（滬：６００００４）漲４﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）走高３﹒４％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升３﹒１％。

中芯國際（滬：６８８９８１）早前宣布，天津西青１２英寸芯片項目正式開工建設，項目

計劃投資７５億美元，規劃建設月產能為１０萬片的１２英寸晶圓生產線。中芯半日升０﹒６％

，報３７﹒６８元。芯片概念板塊異動拉升，正帆科技（滬：６８８５９６）揚升近１２％，華

特氣體（滬：６８８２６８）升１﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

