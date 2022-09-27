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AH股新聞

27/09/2022 15:15

《滬股通》上證１８０收升１﹒２％，上證３８０升１﹒７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒２％，報８２５３﹒６５點，上
證３８０指數收升１﹒７％，報５６９１﹒０１點。
　　臨近十一國慶黃金周，旅遊股迎來反彈，中國中免（滬：６０１８８８）升４﹒１％，中青
旅（滬：６００１３８）升５﹒５％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升５﹒５％，天目湖
（滬：６０３１３６）飆８﹒８％，國旅聯合（滬：６００３５８）升５﹒７％，九華旅遊
（滬：６０３１９９）升３﹒５％，曲江文旅（滬：６００７０６）升６﹒８％。
　　美團發布的國慶出遊報告顯示，假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵詞搜索量環比暴漲
４４０％。北京、上海、蘇州、廣州、深圳等城市搜索增幅明顯。機場航運板塊走強，白雲機場
（滬：６００００４）漲６﹒２％，吉祥航空（滬：６０３８８５）走高５﹒２％，春秋航空
（滬：６０１０２１）升６﹒４％。
　　全球範圍內利率上升的潛在影響抑制投資者情緒，加之全球經濟不景氣及俄烏衝突惡化，亦
進一步影響石油需求，全球油價持續下跌。石油股集體走弱，中曼石油（滬：６０３６１９）跌
３﹒６％，海油發展（滬：６００９６８）跌１﹒４％，中海油服（滬：６０１８０８）跌３％
，中國海油（滬：６００９３８）跌１﹒２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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