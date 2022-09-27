《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指半日升０﹒３１％，報１０９９７﹒０２點，深證中

小創新指數半日升０﹒４１％，報２２１８﹒６４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒７８億元，賣盤超買盤，

淨流出４﹒７８億元。

國慶檔電影、有內地版《Ｔｏｐ Ｇｕｎ》之稱的《長空之王》官博今早突然宣布，該片「

為了呈現更好的製作效果」，片方慎重決定電影《長空之王》改檔上映。事件令影視股齊齊向下

，金逸影視（深：００２９０５）挫近６﹒６％，作為《長空之王》出品公司的博納影業

（深：００１３３０）跌１﹒３％。

美元強勢不改，人民幣中間價錄八連貶創２７個月新低，惟白酒股連續三日上升，洋河股份

（深：００２３０４）升２﹒８％，酒鬼酒（深：０００７９９）走高２﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒９％，瀘州老窖（深：０００５６８）升０﹒５％。

國有大行、大部分股份行相繼下調存款掛牌利率後，部分中小銀行也跟進操作。大部分中小

銀行除活期儲蓄存款利率下調５個基點至０﹒２５％外，其餘各期限個人存款利率調降幅度不一

，但中長期存款利率整體下調幅度大於短期存款利率降幅。中小銀行股走弱，蘭州銀行

（深：００１２２７）跌０﹒３％，平安銀行（深：０００００１）跌０﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

