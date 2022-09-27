《經濟通通訊社２７日專訊》深證成指今日收升１﹒９４％，報１１１７５﹒１２點，深證

中小創新指數收升２﹒１６％，報２２５７﹒２１點。

內地骨科脊柱類耗材集採今日（２７日）將在上海完成投開標，擬中選結果預計下午產生。

ＣＸＯ概念股全日造好，泰格醫藥（深：３００３４７）走高５％，康龍化成

（深：３００７５９）升５﹒４％，凱萊英（深：００２８２１）升４﹒２％，華測檢測

（深：３０００１２）升３﹒６％，藥石科技（深：３００７２５）抽升近７％。

中芯國際（滬：６８８９８１）早前宣布，天津西青１２英寸芯片項目正式開工建設，項目

計劃投資７５億美元，規劃建設月產能為１０萬片的１２英寸晶圓生產線。中芯全日漲２﹒４％

，報３８﹒３７元。芯片概念板塊異動拉升，正帆科技（滬：６８８５９６）揚升近１６﹒１％

，華特氣體（滬：６８８２６８）升２﹒４％。

國慶檔電影、有內地版《Ｔｏｐ Ｇｕｎ》之稱的《長空之王》官博今早突然宣布，該片「

為了呈現更好的製作效果」，片方慎重決定電影《長空之王》改檔上映。事件令影視股齊齊向下

，金逸影視（深：００２９０５）挫１﹒６％，作為《長空之王》出品公司的博納影業

（深：００１３３０）跌４﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

