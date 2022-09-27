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AH股新聞

27/09/2022 10:09

《Ａ股焦點》中小銀行跟下調存款利率，長沙銀行、渝農商行跌１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《證券時報》報道，國有大行、大部分股份行相繼下調存款
掛牌利率後，部分中小銀行也跟進操作，包括上海銀行（滬：６０１２２９）、長沙銀行
（滬：６０１５７７）、北京銀行（滬：６０１１６９）、青島銀行（０３８６６）
（深：００２９４８）等城商行，以及上海農商行（滬：６０１８２５）、深圳農商行、重慶農
商行（０３６１８）（滬：６０１０７７）、北京農商行等頭部農商行已陸續發布人民幣存款掛
牌利率調整公告。
　　報道稱，大部分中小銀行除活期儲蓄存款利率下調５個基點至０﹒２５％外，其餘各期限個
人存款利率調降幅度不一，但中長期存款利率整體下調幅度大於短期存款利率降幅。
　　Ａ場中小銀行股走弱，長沙銀行跌０﹒７％，渝農商行跌０﹒６％，上海銀行跌０﹒５％，
北京銀行跌０﹒５％，青島銀行跌０﹒３％，滬農商行跌０﹒２％。
　　其他大行同跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）吐１﹒３％，招商銀行
（滬：６０００３６）跌１﹒１％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒９％，興業銀行
（滬：６０１１６６）軟０﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）、浦發銀行
（滬：６０００００）、民生銀行（滬：６０００１６）、中國銀行（滬：６０１９８８）、工
商銀行（滬：６０１３９８）、交通銀行（滬：６０１３２８）等微跌不足１％。（ｊｔ）

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