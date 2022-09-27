《經濟通通訊社２７日專訊》港澳放寬防疫政策，眾信旅遊（深：００２７０７）今天在投
資者互動平台表示，公司旅遊產品諮詢及預訂量均有不同幅度的增長。眾信旅遊現價升
４﹒５８％，報７﹒３１元人民幣。（ｅｙ）
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27/09/2022 14:18
《Ａ股焦點》眾信旅遊升近５％，稱旅遊產品諮詢及預訂量增長
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