《經濟通通訊社２７日專訊》港澳放寬防疫政策，眾信旅遊（深：００２７０７）今天在投

資者互動平台表示，公司旅遊產品諮詢及預訂量均有不同幅度的增長。眾信旅遊現價升

４﹒５８％，報７﹒３１元人民幣。（ｅｙ）

