《經濟通通訊社２７日專訊》內地家電品牌國美電器上演悲情一幕，遭內媒揭發拖欠員工今

年８月的工資及半年績效獎金，上市公司國美零售（００４９３）正在準備債務重整事宜，並選

擇合適時間向法院提出申請。

消息引發外界關注，並馬上登上微博熱搜，國美回應指受內外部一系列因素影響，當前確實

遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，企業轉型進程受阻，現金流承壓明顯，盡管國美已經也

正在通過持續聚焦主業、推進戰略轉型等手段做成最大程度的努力，但高企的經營成本依然是目

前最沉重的包袱。國美承認，為保證公司正常運營，本月公司內部對薪酬發放做了一些臨時、應

急調整，同時不排除將繼續實施減員計劃以進一步縮減運營成本。

國美向員工承諾，企業經營一旦好轉，公司將第一時間給員工補足薪資，同時兌現離職員工

相應補償，公司未來也將出台更積極的短期及中長期激勵政策，支持員工與企業共同創業、共同

發展。國美亦在聲明中向員工「畫餅」，稱相信隨著國家政策有效落地，經濟復甦持續，在企業

自身不斷努力和各方幫助下，經過主業聚焦和蟄伏的國美會不斷提升經營業績，發展向好。

國美零售昨日（２６日）股價創上市新低。（ｅｙ）

