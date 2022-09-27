《經濟通通訊社２７日專訊》號稱傳承近５００年、屬國家級非物質文化遺產的老字號中成

藥生產商太安堂，竟被爆出上市公司資產遭挪用的資本醜聞，太安堂（深：００２４３３）昨日

（２６日）股價跌停報３﹒３８元（人民幣．下同），創一年半新低，今日停牌，明日將被實施

其他風險警示重新掛牌，淪為ＳＴ股。

太安堂在公告中提到，太安堂控股股東太安堂集團通過間接劃轉款項方式佔用上市公司資金

。截至昨日控股股東尚未償還的金額高達２﹒２９億元，而由於上市公司將被實施風險警示，意

味著公司管理層認為目前無可行的解決方案，又或者佔用資產的問題無法在一個月內解決。

根據資料，太安堂的實際控制人為柯樹泉，他號稱是太安堂中醫藥核心技術的第十三代傳人

，在２０１７年底入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目傳承人推薦名單。上市公司在公

告中指，已催促太安堂集團及柯樹泉制定還款計劃，籌措資金和用資產抵債等方式歸還資金。

究竟太安堂是如何變成大股東的提款機，外界可從過去的監管信息一窺究竟。太安堂於今年

８月收到廣東證監局的行政監管措施決定書，太安堂被指於２０１９年１月起以改造智能生產線

的名義，與智能設備供應商簽訂多份合同，向供應商轉帳２﹒２８億元，但實際上根本沒有改造

智能生產線，供應商將該筆資金匯入了太安堂集團的銀行帳戶；太安堂還在２０２０年４月至５

月向四家藥企支付１億元預購藥品，但事實上未採購藥品，供應商同樣將款項匯入了太安堂集團

的帳戶。

另外，太安堂還未能在法定期限內披露２０２１年年度報告，於今年６月遭中證監立案調查

。（ｅｙ）

