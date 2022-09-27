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AH股新聞

27/09/2022 17:57

《債務風險》貴州遵義城投平台２０億融資違約，未能提供解決方案

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，一個以貴州遵義城投平台融資為投資目標的信託
產品於本月初發生本金逾期，涉及近２０億元（人民幣．下同）。產品發行方中信信托回應消息
時指，公司已數十次派員前往遵義就問題舉行會談，並明確要求融資人拿出切實可行的解決方案
償還借款，但目前暫未收到遵義相關方正式反饋。
　　發生違約的信託產品為「中信信托．民豐５５號貴州遵義道橋融資集合資金信托計劃」，融
資方為遵義道橋建設（集團）有限公司，其為貴州省遵義市政府全資持有的城投公司，主營業務
包含工程施工、地產開發、資產運營三大板塊。
　　據上述信託產品的苦主的說法，他於今年６月開始未收到利息，本金也在今年９月３日到期
後發生逾期。從中信信託向債權人提供的臨時報告顯示，遵義市政府副市長、遵義市政府常務副
秘書長、遵義市地方金融監管局局長等人員曾於上月底到遵義道橋就後續債務化解事宜進行協商

　　報道指，遵義道橋自２０２１年４月初起已成為多宗金融借款訴訟的被告方，涉及糾紛的金
額超過１３億元，從遵義道橋的債券中期報告顯示，公司及其重要子公司存在３１筆涉案金額在
５０００萬的重大訴訟，不過其發行的債券則還未發生實質性逾期。（ｅｙ）

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