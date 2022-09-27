《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》引述兩位消息人士今日透露，深陷債務困局的內房

融創中國（０１９１８）旗下融創房地產擬對其境內債「ＰＲ融創０１」的兌付方案再度進行調

整，這也是該期債的第三次展期，根據初步方案，其最後兌付日將較此前方案再延長半年，至

２０２４年３月；近期公司將召開持有人會議。

消息人士透露，根據「ＰＲ融創０１」調整後的展期方案，此前安排中２０２２年９月３０

日和１２月３１日的兩次兌付日取消，隨後的三次兌付日分別為２０２３年３月３１日、

２０２３年９月３０日和２０２４年３月３１日，各支付１５％、２０％和５０％的本金。

「ＰＲ融創０１」發行規模４０億元人民幣，期限２＋２年，票面利率為４﹒７８％，本應

於今年４月１日回售到期。４月初該期債持有人會議通過首次展期方案，具體為分七期兌付本金

，最後兌付日為２０２３年９月３０日，公司隨後於５月１５日兌付了１０％的本金。但在第二

期本金兌付前夕，公司再度拋出二度展期方案，將６月、９月本金兌付額各減五個百分點，方案

通過後在６月３０日支付了５％的本金。若該期債新的展期方案獲通過，將成為本輪房地產債務

危機以來，首隻三度展期的房企債券。

融創中國此前表示，於９月８日收到陳淮軍向香港高等法院提出的對公司的清盤呈請，目前

預期呈請將不會對公司重組計劃或時間表造成實質性影響，目標今年年底前公布重組方案條款。

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