《經濟通通訊社２７日專訊》社保基金會近日出台《全國社會保障基金理事會實業投資指引

》提出，擴大市場化股權基金投資規模。結合基金中長期配置需要，構建股權基金二級資產配置

體系。全面覆蓋綜合型、行業垂直、母基金、特殊機會等不同類型管理人，配置創投、成長、併

購、不良資產、夾層等不同策略基金，發揮管理人專長及優勢，有效分散投資風險，實現多元化

、跨周期、長期穩定的投資回報。探索開展獨立帳戶、跟投基金投資，豐富社保基金股權基金投

資模式。

強化實業投資資產配置功能。不斷優化基金權益資產配置結構，持續加大實業投資力度，提

升實業投資在基金資產配置中的佔比，進一步發揮實業投資資產收益穩定、波動較小的重要作用

。加大直接股權投資力度。發揮社保基金會資金優勢，圍繞主動融入和服務國家戰略，加大關係

國家安全、國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資，持續優化股權資產

結構。挖掘體量大、周期長、分紅穩定的新型基礎設施投資機會。努力拓寬直接股權投資的範圍

和領域，助力經濟高質量發展。



＊優化直接股權投資結構，深化與央企、地方國企合作＊



社保基金會有關部門負責人日就《指引》答記者問時表示，社保基金會將圍繞優化直接股權

投資結構、優選股權基金合作夥伴、創新合作模式等方面，進一步完善實業投資管理機制和模式

。優化直接股權投資結構。加大對戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度，積極挖掘新型基礎

設施項目投資機會，深化與央企、地方國企合作，通過多種投資方式，積極參與央企、地方國企

改制引戰、併購重組、非公開發行。

當前和今後一個時期，中國發展仍處於重要戰略機遇期。實業投資在加速創新資本形成、支

持科技成果轉化、培育科技創新企業、促進產業結構升級等方面大有可為，未來發展空間潛力巨

大。社保基金會將准確識變、科學應變、主動求變，以全面、長遠的眼光謀新篇、布新局。

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