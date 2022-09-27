《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指低開１５１點，報１７７８１點。最高升

１４４點報１８０７７點，最低跌２０５點報１７７２７點。恒指收報１７８５５點，跌７８點

或０﹒４４％。

北水全日淨流出１﹒２９億元，上日淨流入２８﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次是

藥明生物（０２２６９）、理想汽車（０２０１５）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次

是中國海洋石油（００８８３）、中國神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）。

主板成交１０４３﹒５４億元增加２９﹒１％。其中港股通成交２０６﹒７億元，佔總成交

１９﹒８％。



＊藥明以上限３億美元持續回購股份＊



藥明生物董事會上周五（２３日）議決動用購回授權，不時在公開市場上以不超過３億美元

購回股份。該公司董事會認為，股份的當前成交價未能反映其內在價值或集團的實際業務前景，

購回註銷股份不僅可提升股份價值，從而改善股東回報，亦可減少集團各項股份獎勵計劃對公司

股權潛在攤薄效應的影響。

該公司於今年６月舉行股東周年大會，獲授權購回最多已發行總股本１０％。

藥明生物升３﹒３４％報４７﹒９５元，北水淨買入２﹒５億元；理想汽車升４﹒２％報

９９﹒２元，北水淨買入１﹒４億元；美團升４﹒４９％報１６７﹒５元，北水淨買入９４００

萬元。

中國海洋石油跌５﹒５８％報９﹒６５元，北水淨賣出３﹒６億元；中國神華跌２﹒７２％

報２３﹒２５元，北水淨賣出１﹒４億元；兗礦能源跌３﹒４１％報２８﹒３５元，北水淨賣出

１﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ２﹒５２

理想汽車 （０２０１５） １﹒３８

美團 （０３６９０） ０﹒９４

中國移動 （００９４１） ０﹒６２

騰訊控股 （００７００） ０﹒６１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒５７

中國神華 （０１０８８） －１﹒４２

兗礦能源 （０１１７１） －１﹒１９

小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒０９

金沙中國有限公司 （０１９２８） －０﹒８６

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