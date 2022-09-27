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AH股新聞

27/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒２９億元，買藥明沽中海油

　　《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指低開１５１點，報１７７８１點。最高升
１４４點報１８０７７點，最低跌２０５點報１７７２７點。恒指收報１７８５５點，跌７８點
或０﹒４４％。
　　北水全日淨流出１﹒２９億元，上日淨流入２８﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次是
藥明生物（０２２６９）、理想汽車（０２０１５）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、中國神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）。
　　主板成交１０４３﹒５４億元增加２９﹒１％。其中港股通成交２０６﹒７億元，佔總成交
１９﹒８％。
　
＊藥明以上限３億美元持續回購股份＊
　
　　藥明生物董事會上周五（２３日）議決動用購回授權，不時在公開市場上以不超過３億美元
購回股份。該公司董事會認為，股份的當前成交價未能反映其內在價值或集團的實際業務前景，
購回註銷股份不僅可提升股份價值，從而改善股東回報，亦可減少集團各項股份獎勵計劃對公司
股權潛在攤薄效應的影響。
　　該公司於今年６月舉行股東周年大會，獲授權購回最多已發行總股本１０％。
　　藥明生物升３﹒３４％報４７﹒９５元，北水淨買入２﹒５億元；理想汽車升４﹒２％報
９９﹒２元，北水淨買入１﹒４億元；美團升４﹒４９％報１６７﹒５元，北水淨買入９４００
萬元。
　　中國海洋石油跌５﹒５８％報９﹒６５元，北水淨賣出３﹒６億元；中國神華跌２﹒７２％
報２３﹒２５元，北水淨賣出１﹒４億元；兗礦能源跌３﹒４１％報２８﹒３５元，北水淨賣出
１﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒５２
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　１﹒３８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒９４
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　０﹒６２
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　０﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　－３﹒５７
　　中國神華　　　　　（０１０８８）　　　　　－１﹒４２
　　兗礦能源　　　　　（０１１７１）　　　　　－１﹒１９
　　小鵬汽車　　　　　（０９８６８）　　　　　－１﹒０９
　　金沙中國有限公司　（０１９２８）　　　　　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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