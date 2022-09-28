《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國銀行研究院在北京發布《２０２２四

季度經濟金融展望報告》。報告認為，２０２２年三季度，國內防疫政策不斷優化，穩增長政策

持續發力，物價溫和可控為宏觀政策操作提供了充足空間，出口仍有較強支撐，中國經濟延續恢

復態勢。但受疫情反復、高溫乾旱、房地產市場收縮等影響，內需恢復相對滯後，中國經濟恢復

程度不及預期。預計三季度ＧＤＰ增長３﹒８％左右，較二季度回升３﹒４個百分點左右。

展望四季度，中國出口或將走弱，國內疫情影響仍持續存在，內需恢復有賴於穩增長政策持

續發力以及防疫政策的持續優化。預計四季度ＧＤＰ增長５％左右，全年增長３﹒５％左右。

報告稱，穩增長政策的重點在於穩內需、穩預期。平衡好穩增長需要和財政可持續性，持續

提高資金使用效率；貨幣政策保持總量基本穩定、強化結構性政策工具功能，助力困難行業和企

業渡過難關；加註重發揮投資的托底作用，改善居民預期和消費意願；優化供需兩端房地產政策

，助力房地產市場企穩；提供更加穩定和法治化、可預期的發展環境。

