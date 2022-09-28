《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國銀行研究院在北京發布《２０２２四

季度經濟金融展望報告》。關於中國經濟金融形勢，《報告》認為，２０２２年第三季度，國內

防疫政策不斷優化，穩增長政策力度持續加大，溫和可控的物價水平為宏觀政策靈活操作提供充

足空間，出口仍有較強支撐，經濟延續恢復態勢。展望四季度，中國出口或將走弱，國內疫情影

響仍持續存在，內需恢復有賴於穩增長政策持續發力以及防疫政策優化。穩增長的重點在於穩內

需、穩預期，同時要平衡好穩增長需要和財政可持續性之間的關係。



＊國際金融市場仍將維持震盪狀態＊



關於全球經濟金融形勢，《報告》認為，２０２２年前三季度，無論是從區域分布、周期演

變趨勢，還是供需結構上看，全球經濟下行壓力均在增大，經濟增速逐季放緩。美元指數強勢突

破１１０關口，多國長短期國債收益率出現倒掛，部分新興經濟體主權債務風險上升。展望未來

，隨著貨幣政策緊縮和需求回落，全球經濟下行壓力加大，逐漸接近衰退臨界點。全球利率中樞

趨勢性抬升，美元歐元離岸流動性收緊，國際金融市場仍將維持震盪狀態。

關於全球銀行業發展形勢，《報告》認為，２０２２年四季度，全球銀行業經營環境的不確

定性持續存在，風險因素突出，不良貸款壓力顯現，制約盈利增長、資本充足水平提升以及規模

擴張。中國宏觀經濟總體向好，政策引導銀行業加大支持實體經濟力度，規模持續增長，推動盈

利穩步提升，同時保持資產質量和資本充足情況良好。２０２２年，全球新發展格局持續演進，

經濟金融發展仍面臨諸多挑戰，銀行業經營呈現新趨勢，國際化經營和數字普惠金融等方面值得

關注。

