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AH股新聞

28/09/2022 14:39

《駐京專電》中行：經濟恢復基礎不穩固影響信心，料Ａ股呈震盪

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國銀行研究院在北京發布《２０２２四
季度經濟金融展望報告》。報告指出，整體來看，預計Ａ股將呈現震盪走勢。利空因素包括：一
是疫情發展的不確定性仍將對實體經濟恢復造成拖累，經濟恢復基礎不穩固會影響投資者信心及
其風險偏好，繼而增大股市下行壓力。二是外部因素仍將對Ａ股運行帶來擾動。大宗商品價格大
幅波動、主要經濟體加息等因素易引起市場情緒過度反應，繼而加劇Ａ股震盪。
　　但Ａ股仍然存在一些利多因素：一是貨幣政策穩中偏寬將確保流動性維持合理充裕，有利於
支撐Ａ股走強。二是從估值角度看，Ａ股估值處於歷史低位，且總體低於境外市場。
　　報告預計，四季度新增信貸投放將繼續穩步增長，企業融資成本維持下行，資本市場保持震
盪態勢，匯率持續貶值概率不大。但疫情可能仍將對經濟主體預期形成干擾，繼而對金融市場平
穩運行帶來影響。報告判斷，企業融資需求不足仍然延續，意味著貸款利率「易降難升」，貸款
利率低位運行。
　　債券方面，受疫情反復影響，實體經濟或將維持弱復甦態勢，債市收益率上行動力不足，從
政策面看，預計流動性將繼續保持合理充裕，債券收益率繼續維持低位。

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