《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》銀保監消費者權益保護局發布２０２２年

第二季度保險消費投訴情況的通報，第二季度共接收並轉送保險消費投訴２﹒８５萬件。其中，

涉及財產保險公司１００５１件，佔投訴總量的３５﹒２％；人身保險公司１８５０３件，佔投

訴總量的６４﹒８０％。人保財險的投訴量位列財產保險公司第一。平安人壽的投訴量位列人身

保險公司第一。



＊涉新冠隔離相關保險糾紛投訴２４３４件，佔比２４﹒２２％＊



２０２２年第二季度，財產保險公司涉及理賠糾紛投訴７８０８件，佔財產保險公司投訴總

量的７７﹒６８％；銷售糾紛投訴８２２件，佔比８﹒１８％。眾惠相互保險、人保財險、眾安

在線財險的理賠糾紛投訴量位列財產保險公司前三位。人保財險、平安財險的銷售糾紛投訴量位

列財產保險公司前兩位。

２０２２年第二季度，財產保險公司涉及機動車輛保險糾紛投訴４３２４件，佔財產保險公

司投訴總量的４３﹒０２％；涉及新冠疫情隔離相關保險等財產險其他保險糾紛投訴２４３４件

，佔比２４﹒２２％。人保財險的機動車輛保險糾紛投訴量位列財產保險公司第一。眾惠相互保

險、眾安在線財險的涉及新冠疫情隔離相關保險等財產險其他保險糾紛投訴量位列財產保險公司

前兩位。



＊平安人壽投訴量位列人身保險公司第一＊



２０２２年第二季度，人身保險公司涉及銷售糾紛投訴９６１３件，佔人身保險公司投訴總

量的５１﹒９５％；退保糾紛投訴５０１１件，佔比２７﹒０８％。平安人壽的銷售糾紛投訴量

和退保糾紛投訴量位列人身保險公司第一。

２０２２年第二季度，人身保險公司涉及普通人壽保險糾紛投訴８１０１件，佔人身保險公

司投訴總量的４３﹒７８％；疾病保險糾紛投訴４１８２件，佔比２２﹒６０％。平安人壽的普

通人壽保險糾紛投訴量位列人身保險公司第一。平安人壽、新華人壽的疾病保險糾紛投訴量位列

人身保險公司前兩位。

