《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市政府發布《上海市助行業強主體穩

增長的若干政策措施》，提出要加大文化旅遊體育行業、會展行業、廣告行業、航空業扶持力度

，以及支持各類生活性服務業恢復發展等。

其中，在航空業方面，上海將制定實施２０２２年上海航空業補助方案，重點對消殺、核酸

檢測、空中保障能力建設、貨郵國際中轉業務等方面給予補貼，支持航空業防疫和恢復發展。

在文化旅遊體育行業方面，上海將對專營商業影院、體育健身場所，給予復工復市補貼。對

２０２２年因疫情管控暫停營業的專業劇場，按照座位數給予一次性停業補貼；對疫情後加快復

演的專業劇場，給予限流補貼。

對於會展、廣告行業，上海對２０２２年克服疫情影響在滬舉辦的對外經濟技術展覽會，舉

辦單位實際發生的場租費用按照不超過１０％的標準給予補貼，單場補助金額最高１００萬元（

人民幣。下同）。對提供廣告服務的單位和個人，按照其２０２２年第四季度實際繳納文化事業

建設費的５０％給予資金支持。

此外，通知又提出，支持「專精特新」中小企業茁壯成長。對入選市級、國家級的「專精特

新」中小企業實現獎勵全覆蓋，由各區對新認定市級「專精特新」中小企業給予不低於１０萬元

獎勵，對新認定國家專精特新「小巨人」給予不低於３０萬元獎勵；鼓勵各區對新納入「浦江之

光」科創企業庫等並進入上市輔導期的企業，給予必要扶持。鼓勵各區加大對企業境內外上市的

支持力度，對企業成功上市的給予獎勵。

