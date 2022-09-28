《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市經信委總工程師張宏韜今日在上海

市政府新聞發布會上表示，為保持上海產業經濟「穩中向好」態勢，下一步，上海經信委將做好

三方面工作。

一是支持企業培育發展，建立規上工業企業培育庫。支持小微企業升級發展，對首次成為規

模以上工業企業的，市級資金可以給予最高５０萬元（人民幣．下同）獎勵，鼓勵各區配套支持

。

二是支持企業做大做強。支持龍頭企業升級擴容，鼓勵各區對工業總產值首次突破一定規模

的先進製造業企業給予獎勵。對於新認定的國家級或市級「專精特新」中小企業，由各區分別給

予不同程度的獎勵。

三是支持重點產業高質量發展。支持重點產業升級改造，對符合條件的重點產業領域重大技

術改造項目支持上限提高至１億元。支持綠色低碳、元宇宙、智能終端等新賽道建設布局。

數據顯示，今年６月、７月、８月，上海市規上工業增加值同比分別增長１３﹒９％、

１８﹒６％、１６﹒１％，連續３個月保持兩位數增長；１至８月上海市規上工業出口交貨值累

計增長１３﹒６％，實現兩位數增長；８月當月完成規上工業總產值３９８９億元，創年內月度

新高。

