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AH股新聞

28/09/2022 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指低開１５６點，報１７７０３點。最高跌１５６點報
１７７０３點，最低跌６７５點報１７１８４點。恒指收報１７２５０點，跌６０９點或
３﹒４１％。
　　北水全日淨流入５９﹒２４億元，增加６４７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中
國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是
友邦保險（０１２９９）、吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１０８７﹒５２億元增加１１﹒５％。其中港股通成交２２８億元，佔總成交
２１％。
　
＊友邦全購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ＊
　
　　友邦保險宣布，已同意收購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ的１００％的股份，以擴展在泛亞地區
健康保險的領導地位。ＭｅｄｉＣａｒｄ是菲律賓一家領先的健康維護組織（ＨＭＯ），為超過
９２萬名企業及個人計劃成員提供健康保險和醫療保健服務。
　　Ｎｉｃｋｙ　Ｍｏｎｔｏｙａ醫生將於交易完成後，繼續擔任ＭｅｄｉＣａｒｄ的首席執行
官領導該公司；是項交易有待監管批准及達成其他一般交割條件。
　　友邦保險區域首席執行官及集團首席策略總監Ｌｅｏ　Ｇｒｅｐｉｎ表示，
ＭｅｄｉＣａｒｄ是菲律賓一家領先的健康維護組織，在高質素服務方面取得良好往績，並在客
戶和供應商中享有高度品牌認受性。ＭｅｄｉＣａｒｄ專注於全面、可負擔和優質的醫療保健服
務，為友邦保險帶來新的客戶群、醫療保健資產和實力，有助友邦保險在菲律賓加速發展「綜合
健康策略」。
　　恒生中國企業跌３﹒１８％報６０﹒３４元，北水淨買入１０﹒３億元；藥明生物跌
１﹒１２％報４８﹒３５元，北水淨買入４﹒５億元；美團跌３﹒１％報１６８﹒８元，北水淨
買入３﹒６億元。
　　友邦保險跌３﹒３９％報６５﹒６元，北水淨賣出２﹒２億元；吉利汽車跌６﹒４４％報
１１﹒３４元，北水淨賣出１﹒７億元；香港交易所跌２﹒６４％報２７３﹒４元，北水淨賣出
１﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１０﹒２９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　４﹒５１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒６２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒９２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險　　（０１２９９）　　　　　－２﹒１８
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒７０
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒３６
　　華潤啤酒　　（００２９１）　　　　　－１﹒１１
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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