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AH股新聞

28/09/2022 16:22

《滬港通》北上全日流走６﹒８億，南下全日流入３０﹒６億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２６﹒７９億元，賣盤超買盤，流走６﹒７９億元，佔每日額度１﹒３１％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８９﹒３６億元，買盤超賣盤，流入
３０﹒６４億元，佔每日額度７﹒３％。

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