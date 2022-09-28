《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３２﹒５４億元，賣盤超買盤，流走１２﹒５４億元，佔每日額度２﹒４１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８４﹒８６億元，買盤超賣盤，流入
３５﹒１４億元，佔每日額度８﹒３７％。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
28/09/2022 16:22
《深港通》北上全日流走１２﹒５億，南下全日流入３５﹒１億
《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３２﹒５４億元，賣盤超買盤，流走１２﹒５４億元，佔每日額度２﹒４１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８４﹒８６億元，買盤超賣盤，流入
３５﹒１４億元，佔每日額度８﹒３７％。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰28/09/2022 16:30 【台海局勢】賀錦麗：美國將繼續深化與台灣非官方關係
下一篇新聞︰28/09/2022 16:22 《滬港通》北上全日流走６﹒８億，南下全日流入３０﹒６億
28/09/2022 16:32 《中國要聞》中國新設８個市場採購貿易方式試點
28/09/2022 16:13 【內房困局】施羅德投資：房產業釋積極訊號，惟外在經濟環境波動
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰