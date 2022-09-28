《經濟通通訊社２８日專訊》廣深鐵路股份（００５２５）（滬：６０１３３３）公布，公

司今日已就收回有關土地訂立三份協議，包括與南灣街道簽訂第一份土地收儲協議，由深圳市龍

崗區城市更新和土地整備局、深圳市規劃和自然資源局龍崗管理局按評估結果先行收儲地塊一後

再配置給廣鐵集團，據此，南灣街道須向公司支付土地補償費用６７７９﹒３萬元（人民幣．下

同）。

此外，公司與平湖街道簽訂第二份土地收儲協議，由深圳市龍崗區城市更新和土地整備局、

深圳市規劃和自然資源局龍崗管理局按評估結果先行收儲地塊二後再配置給廣鐵集團，據此，平

湖街道須向公司支付補償款２９１５﹒７萬元；及公司與平湖街道簽訂房屋搬遷補償安置協議，

就地塊二的地上建（構）築物及地上附著物進行補償及支付搬遷補助費，據此，平湖街道須向公

司支付補償款及搬遷補助費共計１１４﹒４萬元。

廣鐵集團持有廣深鐵路股份已發行股本３７﹒１２％，為公司第一大股東。

集團預期將根據土地收儲協議收取補償總金額９８０９﹒４萬元；預計將錄得除稅項及開支

前收益約９０００萬元。公司擬將該收益用作一般營運資金。（ａｃ）

