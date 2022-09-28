《經濟通通訊社２８日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，於今日

，招商永隆保險與招商局保險訂立業務轉讓協議。據此，招商局保險同意向招商永隆保險轉讓其

一般保險業務，招商永隆保險同意向招商局保險發行其約９８５﹒６萬股新股作為代價。於業務

收購及增發股份完成後，招商局保險將直接持有經擴大股本後的招商永隆保險２５﹒３７％股權

，公司將間接持有經擴大股本後的招商永隆保險７４﹒６３％股權。

據公司所知，於業務收購及增發股份完成後，招商局保險將其持有招商永隆保險全部股份以

實物派息形式分派給招商局保險控股。因一般保險業務為招商局保險全部業務，招商局保險將於

業務收購及增發股份和實物派息完成後向香港保險業監管局申請撤銷經營一般保險業務的授權。

於今日，招商永隆保險與招商局保險控股訂立股份認購協議。據此，招商局保險控股同意以

現金１１﹒７１億元認購招商永隆保險新發行約２５５９萬股股份。於增資事項完成後，招商局

保險控股將直接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險５５％股權，公司將間接持有經進一步

擴大股本後的招商永隆保險４５％股權，招商永隆保險將不再為公司之附屬公司。（ｂｎ）

